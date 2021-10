Harrison Ford in Sicilia, ciak per Indiana Jones (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Eagle Pictures ha scelto la Sicilia e in particolare Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta per ambientare il quinto episodio della saga di ' Indiana Jones' diretto da James Mangold. Harrison ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Eagle Pictures ha scelto lae in particolare Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta per ambientare il quinto episodio della saga di '' diretto da James Mangold....

Advertising

fromOuterRim : RT @CTAairport: ?? Ebbene sì, è proprio Indiana Jones! Un grandissimo onore per #CTAairport poter dare il benvenuto in Sicilia ad Harrison… - infoitcultura : Harrison Ford all’Aeroporto di Catania - infoitcultura : Harrison Ford a Siracusa, si gira il nuovo capitolo di Indiana Jones - markovaldo59 : Il set del quinto episodio della saga arriva in Italia: riprese iniziate sull'isola, tra Siracusa e Ortigia. - Lucadesa1 : Ciak per Indiana Jones, Harrison Ford a Siracusa - Cinema - ANSA -