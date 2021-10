Halle Berry e suo figlio sono due gocce d'acqua: la foto su Instagram (Di giovedì 7 ottobre 2021) Halle Berry questo martedì ha condiviso una foto con i suoi sette milioni di followers su Instagram per augurare un felice ottavo compleanno a suo figlio. Halle Berry ha recentemente scelto Instagram per augurare un felice ottavo compleanno a suo figlio: la 55enne pubblica molto raramente foto dei suoi bambini ma questa settimana si è sentita in dovere di condividere un'immagine di Maceo Robert Martinez con i suoi 7 milioni di follower. "Questo piccoletto oggi compie 8 anni! Buon compleanno THUNDER!", ha scritto l'attrice di Catwoman, aggiungendo l'emoji di un cuore rosso. Nell'immagine il piccolo Maceo fa il segno della pace con le dita mentre posa con indosso un paio di pantaloncini mimetici, calzini a righe e una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021)questo martedì ha condiviso unacon i suoi sette milioni di followers super augurare un felice ottavo compleanno a suoha recentemente sceltoper augurare un felice ottavo compleanno a suo: la 55enne pubblica molto raramentedei suoi bambini ma questa settimana si è sentita in dovere di condividere un'immagine di Maceo Robert Martinez con i suoi 7 milioni di follower. "Questo piccoletto oggi compie 8 anni! Buon compleanno THUNDER!", ha scritto l'attrice di Catwoman, aggiungendo l'emoji di un cuore rosso. Nell'immagine il piccolo Maceo fa il segno della pace con le dita mentre posa con indosso un paio di pantaloncini mimetici, calzini a righe e una ...

