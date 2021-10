Hacker contro Twitch: sottratti molti dati e scoperto i guadagni degli streamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Twitch non ha più segreti. Un recente attacco Hacker dal valore di 125GB di dati, ha reso noti i guadagni di moltissimi streamer tra i più famosi della piattaforma. Twitch (Adobe Stock)Che il lavoro sui social fosse un campo conveniente nonché una delle ambiziosi dei bambini di oggi era risaputo. Diverso è sapere con precisione quali sono i guadagni delle cosiddette star che li popolano. In questo senso il recente attacco Hacker che ha coinvolto Twitch ed i suoi famosi streamer ha puntato i riflettori sui guadagni che questi ultimi racimolano dalla loro attività sulla piattaforma viola. Twitch: il bello della diretta che genera milioni Streaming su ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)non ha più segreti. Un recente attaccodal valore di 125GB di, ha reso noti idissimitra i più famosi della piattaforma.(Adobe Stock)Che il lavoro sui social fosse un campo conveniente nonché una delle ambiziosi dei bambini di oggi era risaputo. Diverso è sapere con precisione quali sono idelle cosiddette star che li popolano. In questo senso il recente attaccoche ha coinvoltoed i suoi famosiha puntato i riflettori suiche questi ultimi racimolano dalla loro attività sulla piattaforma viola.: il bello della diretta che genera milioni Streaming su ...

Advertising

ticinonews : Attacchi hacker in aumento contro aziende svizzere - occhio_notizie : L'attacco segue a settimane di protesta contro Twitch per migliorare il suo servizio sotto il movimento… - esajas1 : RT @giornalettismo: La protesta di #Anonymous contro la legge anti #Aborto del #Texas consiste nel diffondere i dati del Partito Repubblica… - Slake761 : È in corso una clamorosa fuga di dati riguardante Twitch - Slake761 : Anonymous fa trapelare i dati hackerati dei repubblicani del Texas come protesta contro la legge anti aborto???? -