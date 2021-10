Gurnah | nello sfondo della grande storia abitata da figli degli imperi europei

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il tessuto narrativo di Abdulrazakporta al lettore un mondo che viene colto nel contesto di una lungacoloniale e postcoloniale, facendo agire personaggi che sono inesorabilmente. Con questo Nobel per la letteratura,fa premiare l’Africa orientale, e più precisamente la Zanzibar multietnica e plurilinguistica, l’isola che parla kiswahili e fonde in sé tradizioni e culture africane, arabe e indopersiane. A partire dalla scelta del nigeriano Wole Soyinka come primo scrittore africano premiato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

presiscarto tra culture e continenti diversi. Tra le sue opere, si ricordano "Paradiso" (il suo capolavoro), "Sulla riva del mare", "Il disertore", edite da Feltrinelli. Gurnah è nato nel 1948 a Zanzibar. Gurnah è uno scrittore che affronta temi e motivi drammaticamente attuali e, nello stesso tempo, pone pressanti domande su quale sarà il futuro di un mondo in cui le migrazioni sono sempre più frequenti. Il tessuto narrativo di Abdulrazak Gurnah porta al lettore un mondo che viene colto nel contesto di una lunga storia coloniale e postcoloniale, facendo agire personaggi che sono inesorabilmente figli di questa storia. Gurnah dal 1980 al 1982 ha insegnato alla Bayero University Kano in Nigeria. Dal 1968 vive in Inghilterra, dove dapprima andò per studiare e dove poi è diventato professore di letteratura inglese.