Gualtieri: apparentamenti non richiesti né da Calenda né da M5S (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Sugli apparentamenti, c’è un tema molto semplice e lineare: non sono stati richiesti, né dal Movimento 5 stelle né da Calenda. Non c’è molto da dire”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine del convegno “Petroselli, il Pci e Roma”, organizzato dall’Associazione Enrico Berlinguer e dalla Fondazione Gramsci nella sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra in occasione del quarantennale della morte dell’ex sindaco di Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Sugli, c’è un tema molto semplice e lineare: non sono stati, né dal Movimento 5 stelle né da. Non c’è molto da dire”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto, a margine del convegno “Petroselli, il Pci e Roma”, organizzato dall’Associazione Enrico Berlinguer e dalla Fondazione Gramsci nella sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra in occasione del quarantennale della morte dell’ex sindaco di Roma. (Agenzia Dire)

