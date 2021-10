Gualtieri a piazza San Giovanni per l'ultimo appello al voto. Ci sarà anche Sala (Di giovedì 7 ottobre 2021) È la mejo piazza della sinistra (e dei suoi derivati più o meno apocrifi). Da qui, da sempre, partono i richiami della foresta. Più o meno pietrificata, a seconda della stagioni. E’ piazza San Giovanni in Laterano. Il Primo maggio con il concertone dei sindacati, i funerali di Berlinguer e di Togliatti, le fatue scampagnate delle Sardine, gli intermezzi del boom grillino (con Gianroberto Casaleggio che invocò, come uno sciamano, lo spirito di “Ber-lin-guer Ber-linguer”), il Pd e tutta la filiera botanica, giù per le valli, fino al Pci. Qui, a piazza San Giovanni, Roberto Gualtieri venerdì 15 ottobre chiuderà la sua campagna elettorale per il Campidoglio. sarà un evento di popolo e ceto politico. Sono attesi i sindaci campioni. Quelli che ce l’hanno fatta al ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) È la mejodella sinistra (e dei suoi derivati più o meno apocrifi). Da qui, da sempre, partono i richiami della foresta. Più o meno pietrificata, a seconda della stagioni. E’Sanin Laterano. Il Primo maggio con il concertone dei sindacati, i funerali di Berlinguer e di Togliatti, le fatue scampagnate delle Sardine, gli intermezzi del boom grillino (con Gianroberto Casaleggio che invocò, come uno sciamano, lo spirito di “Ber-lin-guer Ber-linguer”), il Pd e tutta la filiera botanica, giù per le valli, fino al Pci. Qui, aSan, Robertovenerdì 15 ottobre chiuderà la sua campagna elettorale per il Campidoglio.un evento di popolo e ceto politico. Sono attesi i sindaci campioni. Quelli che ce l’hanno fatta al ...

gualtierieurope : ??DIRETTA In piazza Alfonso Capecelatro a #Primavalle, con Roberto Gualtieri, il segretario Enrico Letta, Andrea Ca… - eia58 : RT @conteDartagnan: A piazza del Popolo Michetti si è presentato a con nani e ballerine di ogni specie per proporre Roma Caput Mundi mentre… - VHolywat : RT @Marko22402520: @Open_gol ..siete più cialtroni di quelli che ieri, verso quest'ora, fra Gualtieri e Raggi per la seconda piazza davano… - Marko22402520 : @Open_gol ..siete più cialtroni di quelli che ieri, verso quest'ora, fra Gualtieri e Raggi per la seconda piazza da… - FzVittoria : RT @conteDartagnan: A piazza del Popolo Michetti si è presentato a con nani e ballerine di ogni specie per proporre Roma Caput Mundi mentre… -