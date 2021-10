GTA Online: ottieni ricompense doppie nelle vendite di carichi speciali e altro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Perché limitarsi a guadagnare il pane, quando puoi guadagnarti direttamente del caviale? Se il tuo magazzino trabocca di scorte invendute e di scottanti articoli di contrabbando, questo è il momento giusto per liberartene. Tutte le missioni di vendita di carichi speciali fruttano GTA$ e RP doppi fino al 13 ottobre. Farai affari incredibili. Usa il laptop Ad-Hawk nel tuo magazzino per scegliere la quantità di carichi da vendere sulla terraferma, in mare aperto o per vie aeree. La scelta è solo tua: in bocca al lupo! GTA$ e RP tripli nelle gare stunt e aeree Oggi la competizione ha mille volti diversi: a volte si manifesta durante degli scontri tra auto, sotto forma di schegge di smalto e di scintille, a volte si mostra al mondo tra una manovra aerea spericolata e una sotto i ponti, tra le montagne e sopra le ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 7 ottobre 2021) Perché limitarsi a guadagnare il pane, quando puoi guadagnarti direttamente del caviale? Se il tuo magazzino trabocca di scorte invendute e di scottanti articoli di contrabbando, questo è il momento giusto per liberartene. Tutte le missioni di vendita difruttano GTA$ e RP doppi fino al 13 ottobre. Farai affari incredibili. Usa il laptop Ad-Hawk nel tuo magazzino per scegliere la quantità dida vendere sulla terraferma, in mare aperto o per vie aeree. La scelta è solo tua: in bocca al lupo! GTA$ e RP tripligare stunt e aeree Oggi la competizione ha mille volti diversi: a volte si manifesta durante degli scontri tra auto, sotto forma di schegge di smalto e di scintille, a volte si mostra al mondo tra una manovra aerea spericolata e una sotto i ponti, tra le montagne e sopra le ...

