Gsk: "Storico ok Oms a vaccino anti - malaria, impegno per fornire 15 mln dosi l'anno" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Milano, 7 ott. - "Una decisione storica tanto attesa", che "può rinvigorire la lotta contro la malaria" nell'Africa sub - sahariana e in altre regioni con trasmissione da moderata ad alta "in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Milano, 7 ott. - "Una decisione storica tanto attesa", che "può rinvigorire la lotta contro la" nell'Africa sub - sahariana e in altre regioni con trasmissione da moderata ad alta "in un ...

Advertising

TV7Benevento : Gsk: 'Storico ok Oms a vaccino anti-malaria, impegno per fornire 15 mln dosi l'anno'... - fisco24_info : Gsk: 'Storico ok Oms a vaccino anti-malaria, impegno per fornire 15 mln dosi l'anno': 'A non oltre il 5% in più del… - infoitsalute : Gsk: 'Storico ok Oms a vaccino anti-malaria, impegno per fornire 15 mln dosi l'anno' - italiaserait : Gsk: “Storico ok Oms a vaccino anti-malaria, impegno per fornire 15 mln dosi l’anno” -