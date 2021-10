Gsk: “Storico ok Oms a vaccino anti-malaria, impegno per fornire 15 mln dosi l’anno” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Una decisione storica tanto attesa”, che “può rinvigorire la lotta contro la malaria” nell’Africa sub-sahariana e in altre regioni con trasmissione da moderata ad alta “in un momento in cui i progressi nel controllo” della malattia “sono in stallo”. Sono le parole con cui Thomas Breuer, Chief Global Health Officer di Gsk ha accolto la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a un utilizzo diffuso del vaccino anti-malaria (RTS,S), prodotto dall’azienda, nei bambini che vivono in queste aree dove c’è una trasmissione intensa della malattia. Gsk – riferisce una nota – ora lavorerà a stretto contatto con partner, finanziatori e governi per supportare la fornitura aggiuntiva del vaccino e si è impegnata a rendere disponibili 15 milioni di dosi annuali a non oltre il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Una decisione storica tanto attesa”, che “può rinvigorire la lotta contro la” nell’Africa sub-sahariana e in altre regioni con trasmissione da moderata ad alta “in un momento in cui i progressi nel controllo” della malattia “sono in stallo”. Sono le parole con cui Thomas Breuer, Chief Global Health Officer di Gsk ha accolto la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a un utilizzo diffuso del(RTS,S), prodotto dall’azienda, nei bambini che vivono in queste aree dove c’è una trasmissione intensa della malattia. Gsk – riferisce una nota – ora lavorerà a stretto contatto con partner, finanziatori e governi per supportare la fornitura aggiuntiva dele si è impegnata a rendere disponibili 15 milioni diannuali a non oltre il ...

