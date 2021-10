Greta Scarano, dal “no” al “si”: l’attrice sposa il regista Sydney Sibilia [FOTO] (Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo alcune indiscrezioni, l’attrice che sul set ha sedotto il Commissario Montalbano e Francesco Totti, sarebbe pronta per compiere il grande passo. Ebbene, le pagine della cronaca rosa vedrebbero, difatti, Greta Scarano sul punto di pronunciare il fatidico sì al regista Sydney Sibilia. Secondo quanto racconta il settimanale DiPiù, la coppia che si è conosciuta … L'articolo Greta Scarano, dal “no” al “si”: l’attrice sposa il regista Sydney Sibilia FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo alcune indiscrezioni,che sul set ha sedotto il Commissario Montalbano e Francesco Totti, sarebbe pronta per compiere il grande passo. Ebbene, le pagine della cronaca rosa vedrebbero, difatti,sul punto di pronunciare il fatidico sì al. Secondo quanto racconta il settimanale DiPiù, la coppia che si è conosciuta … L'articolo, dal “no” al “si”:ilproviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Conoscete il compagno di Greta Scarano? È un famoso regista - infoitcultura : Greta Scarano sposa Sydney Sibilia dopo aver detto… “no”! Il regista le ha fatto cambiare id - infoitcultura : Greta Scarano e Sydney Sibilia, matrimonio in vista dopo l’incontro sul set - artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, Sydney Sibilia e Greta Scarano, Vaness… - Corriere : Greta Scarano e Sydney Sibilia, matrimonio in vista dopo l’incontro sul set -