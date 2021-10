Green Pass, per la Corte europea dei diritti umani irricevibile il ricorso di un cittadino francese. E lo critica: “Ne ha inviati 18mila” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ricorso respinto e la critica per averne inviati quasi ventimila con il solo scopo di “imbottigliare” gli uffici di Strasburgo. La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un cittadino francese contro il Green Pass istituito nel Paese e che ha creato il movimento ‘No Pass’. I giudici hanno inoltre criticato l’uomo per aver messo in atto una strategia per inondare la Cedu di ricorsi simili al suo: sinora Strasburgo ne ha ricevuti 18mila. L’autore del ricorso, Guillaume Zambrano, ha sostenuto che la legge sul Pass sanitario serve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilrespinto e laper avernequasi ventimila con il solo scopo di “imbottigliare” gli uffici di Strasburgo. Ladeiha dichiaratoilpresentato da uncontro ilistituito nel Paese e che ha creato il movimento ‘No’. I giudici hanno inoltreto l’uomo per aver messo in atto una strategia per inondare la Cedu di ricorsi simili al suo: sinora Strasburgo ne ha ricevuti. L’autore del, Guillaume Zambrano, ha sostenuto che la legge sulsanitario serve ...

