Grassani | “Coppa d’Africa | si potrebbe organizzare un turn over Il Napoli sta lavorando con altri club”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il legale del, Mattia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Sui cori razzisti: “Speriamo che non capitino più cori razzisti, ma la SSCprecorre i tempi ed ha il suo credo in merito a questi eventi spiacevoli. Ricordo quando a San Siro Koulibaly venne espulso da Mazzoleni per un applauso che rivolse ai tifosi razzisti. Andammo in appello a dire che Koulibaly non avrebbe voluto deridere l’arbitro, ma si riferiva, con quell’applauso, a chi gli rivolse dei cori razzisti. La priorità della società è di essere intransigente su questi cori, con certi cori si uccidono le persone. Se siamo ancora qui a parlarne è perché il regolamento attuale consente una mitigazione delle responsabilità, in casi estremi anche una cancellazione della responsabilità della società. E’ vero che le ...