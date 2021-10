Grande Fratello Vip, preoccupazione per Lulù Selassié: “È bulimica” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lucrezia Hailé Selassié ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per mettersi in gioco, forte del sostegno delle sorelle Lucrezia e Jessica. La turbolenta relazione con Manuel Bortuzzo, tuttavia, ha creato ansia e dolore a Lulù Selassié che, ora, finisce al centro del gossip per l’allarme lanciato da Francesca Cipriani, certa che la gieffina abbia un qualche disturbo alimentare. Grande Fratello Vip, preoccupazione per Lulù Selassié Nella casa del Grande Fratello Vip si sta consumando il drammatico addio tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due concorrenti della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lucrezia Hailéha fatto il suo ingresso nella casa delVip per mettersi in gioco, forte del sostegno delle sorelle Lucrezia e Jessica. La turbolenta relazione con Manuel Bortuzzo, tuttavia, ha creato ansia e dolore ache, ora, finisce al centro del gossip per l’allarme lanciato da Francesca Cipriani, certa che la gieffina abbia un qualche disturbo alimentare.Vip,perNella casa delVip si sta consumando il drammatico addio trae Manuel Bortuzzo. I due concorrenti della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, ...

