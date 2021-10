Grande Fratello Vip | dopo gli insulti ai concorrenti Endemol Shine si scusa | ma il pubblico non perdona

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nelle ultime ora hanno fatto molto discutere le parole trapelate dalla regia delVip. Pensando di avere i microfoni spenti infatti gli operatori si sono rivolti aicon parole tutt’altro che cortesi. I gieffini hanno cercato di mostrarsi indifferenti alle parole udite, ma il web si è scatenato in commenti ironici, mettendo ancora più in luce la vicenda. In queste ore la casa di produzione del reality, ha condiviso le sue scuse ufficiali.alVip: arrivano le scuse diNegli ultimi giorni, il web è insorto su una questione relativa alVip, straordinariamente non riguardante i. Su Twitter e Instagram ...