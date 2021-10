Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu su Soleil Sorge: “vorrei provare a baciarla" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovi amori al Grande Fratello Vip 6: Nicola Pisu ha confessato a Davide Silvestri che prova attrazione per Soleil Sorge. Al Grande Fratello Vip 6 sta fiorendo un nuovo interesse amoroso: Nicola Pisu ha confessato a Davide Silvestri di provare qualcosa per Soleil Sorge: l'influencer sembra al centro di un triangolo, visto che anche il suo ex Gianmaria Antinolfi non è insensibile al suo fascino. La convivenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip spesso fa nascere dei sentimenti tra i concorrenti, puntualmente alimentati dagli autori durante le dirette del lunedì e del venerdì. Quest'anno si è formata subito la prima coppia, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovi amori alVip 6:ha confessato a Davide Silvestri che prova attrazione per. AlVip 6 sta fiorendo un nuovo interesse amoroso:ha confessato a Davide Silvestri diqualcosa per: l'influencer sembra al centro di un triangolo, visto che anche il suo ex Gianmaria Antinolfi non è insensibile al suo fascino. La convivenza all'interno della casa delVip spesso fa nascere dei sentimenti tra i concorrenti, puntualmente alimentati dagli autori durante le dirette del lunedì e del venerdì. Quest'anno si è formata subito la prima coppia, ...

