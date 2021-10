Grande Fratello VIP 6, Manuel scarica Lulù? “Difficile che funzioni tra noi” (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ un rapporto a due velocità quello che stanno vivendo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Lui cerca di viversi l’esperienza nella casa senza troppi pensieri per la testa, mentre lei sembra avere solo un pallino fisso: costruire qualcosa d’importante. Manuel con i piedi ben piantati a terra, al contrario di Lulù che probabilmente vede qualcosa oltre i baci. Le gelosie manifestate recentemente hanno posto degli ostacoli nel legame che li ha avvicinati in questo primo mese di convivenza. Ultimamente i problemi si concentrano sui capricci di Lucrezia che sembra essersi irritata (ancora una volta) per la decisione di Manuel di dormire qualche notte insieme ad Aldo Montano. La reazione della ragazza ha spinto Manuel a porre un freno non solo ai comportamenti della ragazza, ma più in generale ... Leggi su cityroma (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ un rapporto a due velocità quello che stanno vivendoBortuzzo eSelassiè. Lui cerca di viversi l’esperienza nella casa senza troppi pensieri per la testa, mentre lei sembra avere solo un pallino fisso: costruire qualcosa d’importante.con i piedi ben piantati a terra, al contrario diche probabilmente vede qualcosa oltre i baci. Le gelosie manifestate recentemente hanno posto degli ostacoli nel legame che li ha avvicinati in questo primo mese di convivenza. Ultimamente i problemi si concentrano sui capricci di Lucrezia che sembra essersi irritata (ancora una volta) per la decisione didi dormire qualche notte insieme ad Aldo Montano. La reazione della ragazza ha spintoa porre un freno non solo ai comportamenti della ragazza, ma più in generale ...

Advertising

GrandeFratello : Pronti ad intervistare i nostri Vipponi? Potete farlo a colpi di domande nelle nostre Instagram Stories: decidete c… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - JeanL66632659 : Il rispetto di Calenda verso gli elettori-Piazza pulita :”Votano come al grande fratello “ - Ele4fulmakeup : @Gloriajadore Da quando l'informazione ha ceduto il passo alla propaganda guardare il Grande Fratello mi sembra un'… -