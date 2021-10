Grande Fratello Vip 6: Manuel Bortuzzo chiude con Lulù Selassié (Di giovedì 7 ottobre 2021) Battuta d’arresto per la storia-non storia tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassié. Erano giorni che sul web giravano articoli e segnalazioni del fatto che Manuel non tollerasse troppo la presenza di Lulù, senza contare le svariate volte che aveva preferito dormire con Aldo Montano anziché con lei. Ma pare che i due siano finalmente arrivati ad un confronto chiarificatore, durante il quale Manuel Bortuzzo avrebbe messo fino alla cosa. L’ex nuotatore, infatti, avrebbe fatto capire alla Principessa che per loro non ci sarebbe futuro fuori dal programma: Io capisco già da come sto con una persona come può andare. (…) Ho capito che tra noi è difficile fuori, per le vite che abbiamo. (…) Poi uno ci deve sempre provare per capire. Però ... Leggi su trashblog (Di giovedì 7 ottobre 2021) Battuta d’arresto per la storia-non storia trae la principessa. Erano giorni che sul web giravano articoli e segnalazioni del fatto chenon tollerasse troppo la presenza di, senza contare le svariate volte che aveva preferito dormire con Aldo Montano anziché con lei. Ma pare che i due siano finalmente arrivati ad un confronto chiarificatore, durante il qualeavrebbe messo fino alla cosa. L’ex nuotatore, infatti, avrebbe fatto capire alla Principessa che per loro non ci sarebbe futuro fuori dal programma: Io capisco già da come sto con una persona come può andare. (…) Ho capito che tra noi è difficile fuori, per le vite che abbiamo. (…) Poi uno ci deve sempre provare per capire. Però ...

