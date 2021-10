Grande Fratelli Vip, dopo gli insulti ai concorrenti Endemol Shine si scusa, ma il pubblico non perdona (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nelle ultime ora hanno fatto molto discutere le parole trapelate dalla regia del Grande Fratello Vip. Pensando di avere i microfoni spenti infatti gli operatori si sono rivolti ai concorrenti con parole tutt’altro che cortesi. I gieffini hanno cercato di mostrarsi indifferenti alle parole udite, ma il web si è scatenato in commenti ironici, mettendo ancora più in luce la vicenda. In queste ore la casa di produzione del reality, ha condiviso le sue scuse ufficiali. insulti al Grande Fratello Vip: arrivano le scuse di Endemol Shine Negli ultimi giorni, il web è insorto su una questione relativa al Grande Fratello Vip, straordinariamente non riguardante i concorrenti. Su Twitter e Instagram circolano senza sosta i filmati contenenti un episodio ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nelle ultime ora hanno fatto molto discutere le parole trapelate dalla regia delFratello Vip. Pensando di avere i microfoni spenti infatti gli operatori si sono rivolti aicon parole tutt’altro che cortesi. I gieffini hanno cercato di mostrarsi indifferenti alle parole udite, ma il web si è scatenato in commenti ironici, mettendo ancora più in luce la vicenda. In queste ore la casa di produzione del reality, ha condiviso le sue scuse ufficiali.alFratello Vip: arrivano le scuse diNegli ultimi giorni, il web è insorto su una questione relativa alFratello Vip, straordinariamente non riguardante i. Su Twitter e Instagram circolano senza sosta i filmati contenenti un episodio ...

