Governo, Letta: “Giochini di Salvini hanno stancato” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “E’ il solito film, Salvini racconta una storia al Paese, poi va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima. Non sembra una novità. Ormai ha anche stancato commentare questo giochino. Problemi per il Governo? No, il problema è per la Lega”. Lo ha detto Enrico Letta, al Nazareno, a proposito dell’incontro tra Salvini e Draghi. “Oggi abbiamo voluto incontrare le sociali, le piccole e medie imprese e i sindacati, la prossima settimana Confindustria, perché la legge di bilancio va discussa con le parti sociali”, ha poi continuato Letta al termine degli incontri di oggi. “Le materie fondamentali sono investimenti in salute, l’istruzione e le tasse sul lavoro che devono calare perché deve esserci più occupazione – ha spiegato il segretario del Pd -. Alcune proposte hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) “E’ il solito film,racconta una storia al Paese, poi va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima. Non sembra una novità. Ormai ha anchecommentare questo giochino. Problemi per il? No, il problema è per la Lega”. Lo ha detto Enrico, al Nazareno, a proposito dell’incontro trae Draghi. “Oggi abbiamo voluto incontrare le sociali, le piccole e medie imprese e i sindacati, la prossima settimana Confindustria, perché la legge di bilancio va discussa con le parti sociali”, ha poi continuatoal termine degli incontri di oggi. “Le materie fondamentali sono investimenti in salute, l’istruzione e le tasse sul lavoro che devono calare perché deve esserci più occupazione – ha spiegato il segretario del Pd -. Alcune proposte...

Advertising

fattoquotidiano : Delega fiscale, Salvini: “Non firmo, è una patrimoniale. Lega fuori dal governo? Noi siamo dentro, uscissero Letta… - LegaSalvini : #SALVINI “AL GOVERNO PER RIDURRE TASSE, SE VOGLIONO ESCANO LETTA E CONTE” - SkyTG24 : Il segretario del Pd Enrico #Letta commenta entusiasticamente i risultati delle #elezioniamministrative2021 : 'Ques… - ItalicaTestudo : RT @ItalicaTestudo: In Usa i morti per #COVID19 nel 2021 superano quelli del 2020 e #Biden crolla al 38% DOPO 8 MESI DI GOVERNO Ora si cons… - R_Quincy_ME : RT @ItalicaTestudo: In Usa i morti per #COVID19 nel 2021 superano quelli del 2020 e #Biden crolla al 38% DOPO 8 MESI DI GOVERNO Ora si cons… -