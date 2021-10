Governo, Draghi: "Finora mantenuto gli impegni, non seguo il calendario elettorale" (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Ho gia' detto che il Governo non segue il calendario elettorale: e' il momento di chiudere e i tempi iniziano a essere corti. C'e' un numero rilevante di provvedimenti da approvare entro l'anno, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Ho gia' detto che ilnon segue il: e' il momento di chiudere e i tempi iniziano a essere corti. C'e' un numero rilevante di provvedimenti da approvare entro l'anno, ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Covid: confermato Cdm alle 17 su capienza spazi cultura, discoteche e sport ...Interpreti Teatro e Audiovisivo con una lettera aperta al presidente del consiglio Mario Draghi ha ... "Il governo continua a prendere in giro le discoteche, già sul lastrico dopo la chiusura nel corso ...

Chiacchierata Draghi - Pelosi in aula, prima dell'inizio del P20 ... il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha chiacchierato con la speaker del Congresso degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, che si è avvicinata in aula ai banchi del Governo. 7 ottobre 2021

Il governo Draghi vuole aumentare le tasse? QuiFinanza Alta tensione Salvini-Draghi sulla riforma del fisco. Il premier: 'Il governo va avanti' Brdo (Slovenia) - La pioggia cade su Brdo senza pietà. Nel corridoio trasformato in sala stampa, invece, si respira. Venti cronisti sono stipati in trenta metri quadrati. Il gove ...

Per una vera transizione ecologica Sulmona,7 ottobre -Anche i Comitati cittadini per l’ambiente di Sulmona parteciperanno sabato mattina 9 ottobre alla manifestazione di Roma davanti al Ministero della Transizione Ecologica per chieder ...

