Governo al lavoro per la quarantena uguale per tutti: le ipotesi sul tavolo. Alle 11 cabina di regina su PNRR scuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Governo sta lavorando per trovare un protocollo condiviso che disciplini la quarantena nelle scuole. Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, dopo l’appello di Regioni e presidi per uniformare le regole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilsta lavorando per trovare un protocollo condiviso che disciplini lanelle scuole. Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, dopo l’appello di Regioni e presidi per uniformare le regole. L'articolo .

Advertising

marcocappato : La riforma fiscale indispensabile è quella per la trnasizione ecologica: spostare le tasse dal lavoro alle emission… - borghi_claudio : @Theskeptical_ @dariolorens Si anche se saremo ininfluenti. Impossibile pensare di uscire dal governo per il green… - FrancescoLollo1 : #Tg1: Stanno inventando di tutto per distrarre gli italiani mentre il governo pensa ad aumentare le #tasse invece d… - callmevaneg : RT @Smartitina: Green pass per votare non obbligatorio perchè non si può limitare il diritto di voto dei cittadini (governo dixit). Mentre… - CMarziane : RT @RadioRadioWeb: Si avvicina la data dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro. L'effettiva applicazione del… -