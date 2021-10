Gol, spettacolo e ribaltoni: la Francia in finale di Nations League contro la Spagna, il Belgio per il terzo posto con l’Italia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Partita incredibile in semifinale di Nations League tra Belgio e Francia, la sfida ha regalato tantissime emozioni fino all’ultimo minuto. La gara è stata dai due volti, nel primo tempo dominio della squadra di Martinez, poi la partita si è ribaltata per la compagine di Deschamps. Nel primo tempo è monologo del Belgio che si trova in doppio vantaggio prima con Carrasco e poi con l’ex Inter Lukaku, in particolar modo la marcatura del calciatore del Chelsea è spettacolare. La partita sembra già in archivio, ma la reazione della Francia è da grandissima squadra. Tra il 62? e il 69? arrivano due gol prima con Benzema e poi con un calcio di rigore di Mbappé. Il finale è veramente incredibile: prima un gol annullato a Lukaku per fuorigioco, poi la traversa ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 ottobre 2021) Partita incredibile in semiditra, la sfida ha regalato tantissime emozioni fino all’ultimo minuto. La gara è stata dai due volti, nel primo tempo dominio della squadra di Martinez, poi la partita si è ribaltata per la compagine di Deschamps. Nel primo tempo è monologo delche si trova in doppio vantaggio prima con Carrasco e poi con l’ex Inter Lukaku, in particolar modo la marcatura del calciatore del Chelsea è spettacolare. La partita sembra già in archivio, ma la reazione dellaè da grandissima squadra. Tra il 62? e il 69? arrivano due gol prima con Benzema e poi con un calcio di rigore di Mbappé. Ilè veramente incredibile: prima un gol annullato a Lukaku per fuorigioco, poi la traversa ...

