Gli stadi riaprono al 75% | palazzetti al 60% | ossigeno per lo sport italiano Nuove regole per il pubblico

La capienza per gli impiantiivi all'aperto sale al 75%, mentre per quelli al chiuso è stata alzata al 60%. Questa la decisione del Consiglio dei Ministri riunitosi oggi pomeriggio per deliberare riguardo allenormative per questo ritorno graduale alla normalità. Si tratta di un importante passo in avanti per lo: il calcio potrà godere di una platea ancora più ampia, le discipline indoor (tra cui spiccano basket e volley per seguito di) trovano una percentuale quantomeno sostenibile dopo aver più volte lanciato un grido di allarme. Naturalmente l'accesso agli impianti è legato al possesso del green pass. Le misure entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre, si vocifera già di un possibile innalzamento al 100% per gli impianti all'aperto nel giro di due settimane.