Gli ascolti di Dazn: la lega di serie A chiede il tavolo tecnico (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cresce sempre di più l’attenzione intorno a Dazn. L’applicazione britannica che detiene i diritti tv della serie A ora dovrà rispondere non solo (assieme a Tim, che fa da Telco) su qualità e ritardi della trasmissione delle partite di campionato, ma anche sulla rilevazione degli ascolti delle gare. Che sarebbero stati gonfiati fino al 50%, come ha scritto Il Fatto, una vicenda finita in Parlamento. E che ora viene affrontata dalla lega di A, che ha chiesto un tavolo tecnico … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cresce sempre di più l’attenzione intorno a. L’applicazione britannica che detiene i diritti tv dellaA ora dovrà rispondere non solo (assieme a Tim, che fa da Telco) su qualità e ritardi della trasmissione delle partite di campionato, ma anche sulla rilevazione deglidelle gare. Che sarebbero stati gonfiati fino al 50%, come ha scritto Il Fatto, una vicenda finita in Parlamento. E che ora viene affrontata dalladi A, che ha chiesto un… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

