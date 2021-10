Gkn, viceministra Todde: “Licenziamenti non all’ordine del giorno”. Gli operai in presidio: “Delocalizzazioni? Bozze governo inefficaci” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sentenza che ha riconosciuto il comportamento antisindacale della Gkn – la fabbrica di semiassi e componentistica auto di Campi Bisenzio (Firenze) – e che ha disposto la revoca della procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei 422 dipendenti della fabbrica, si è tenuto oggi al Ministero dello sviluppo economico un nuovo vertice tra sindacati, istituzioni ed azienda, tutto mentre fuori dal dicastero manifestavano i lavoratori in presidio permanente. “Oggi si è avviato un percorso, un primo grande passo. L’azienda ha assicurato che non ha interesse ad attivare la procedura di licenziamento, non è all’ordine del giorno”, ha rivendicato Alessandra Todde, viceministra per lo Sviluppo economico, parlando al termine del tavolo. Sarà quindi nominato “un advisor, deve avere la massima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sentenza che ha riconosciuto il comportamento antisindacale della Gkn – la fabbrica di semiassi e componentistica auto di Campi Bisenzio (Firenze) – e che ha disposto la revoca della procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei 422 dipendenti della fabbrica, si è tenuto oggi al Ministero dello sviluppo economico un nuovo vertice tra sindacati, istituzioni ed azienda, tutto mentre fuori dal dicastero manifestavano i lavoratori inpermanente. “Oggi si è avviato un percorso, un primo grande passo. L’azienda ha assicurato che non ha interesse ad attivare la procedura di licenziamento, non èdel”, ha rivendicato Alessandraper lo Sviluppo economico, parlando al termine del tavolo. Sarà quindi nominato “un advisor, deve avere la massima ...

