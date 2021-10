Gkn, incontro al ministero: si apre uno spiraglio per i lavoratori (Di giovedì 7 ottobre 2021) Firenze, 7 ottobre 2021 - spiraglio per i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Nel corso della riunione di oggi pomeriggio al ministero dello Sviluppo a Roma, la proprietà apre alla ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Firenze, 7 ottobre 2021 -per idella Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Nel corso della riunione di oggi pomeriggio aldello Sviluppo a Roma, la proprietàalla ...

Advertising

iorollomaria : RT @Giul_Granato: L'arrivo degli operai GKN dinanzi al Pantheon a Roma. Sono qui per l'incontro al MISE ma anche per presentare a @Monteci… - Gabri_Benci : RT @Giul_Granato: L'arrivo degli operai GKN dinanzi al Pantheon a Roma. Sono qui per l'incontro al MISE ma anche per presentare a @Monteci… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? Saremo oggi all’incontro al #Mise sulla #GKN perché dopo aver vinto l’articolo 28 Statuto dei Lavoratori, si riapre la dis… - giuseppe1994na : RT @Giul_Granato: L'arrivo degli operai GKN dinanzi al Pantheon a Roma. Sono qui per l'incontro al MISE ma anche per presentare a @Monteci… - filippo_francia : RT @Giul_Granato: L'arrivo degli operai GKN dinanzi al Pantheon a Roma. Sono qui per l'incontro al MISE ma anche per presentare a @Monteci… -