Giulia Salemi | si immagina mamma | ecco il look della sua bimba Foto

(Di giovedì 7 ottobre 2021)sua ipotetica figlioletta:come potrebbe vestire la sua bambinasigiàdi unae scherza sulsua piccola. Il risultato è veramente carino. In queste ore l’influencer e conduttrice di GF Vip Party ha scherzato su Instagram, dopo aver postato dellee dei video dove ha conosciuto la piccola Sophie, ladel fratello di Pierpaolo Pretelli nata pochi giorni fa. Immagini tenerissime e momenti molto dolci che sicuramente ahanno emozionato e suscitato il desiderio di diventare. Leggi anche–> Pierpaolo Pretelli, ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti di Gaia Zorzi e Giulia Salemi... Miryea Stabile, Fabio Basile, Luca Vismara e… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno con noi Paolo Brosio, Angelo Sanzio e Sarah Altobello! Giulia Salemi e Gaia Zorzi vi… - redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - amore_prelemi_t : Eleganza e Bellezza che possono avere solo un nome... Giulia Salemi ????? #prelemi - bottinochiara_ : Un normale televoto tra stefania Orlando e Giulia Salemi al gfvip: -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Leggi anchecommenta la querelle tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli Bortuzzo si è poi mostrato sempre più insofferente nei confronti della Selassiè : "Poi vedo che dici sempre 'sto ...... ma al tempo stesso ha anche paura di sbagliare: Il figlio di Patrizia Mirigliani al GF Vip , il quale con la sua storia drammatica è riuscito a commuovere, ha poi aggiunto di ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia di zii dolcissimi per la piccola Sophie, la bimba del fratello di Pier, ...Già da questa prima puntata, in onda questa sera, non mancheranno colpi di scena e sorprese, oltre ai grandi protagonisti. Stando alle anticipazioni vedremo una scherzo de Le Iene alla nota influencer ...