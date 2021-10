Giulia De Lellis tradita da Carlo Beretta? Le conseguenze dello scherzo de Le Iene (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo aver fatto parlare a lungo per i tradimenti subiti da Andrea Damante, con cui lei ha poi deciso di chiudere in definitiva buttandosi tra le braccia dell’amico benestante dell’ex storico, Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis fa discutere per la reazione avuta al tradimento subito da quest’ultimo. Il tutto accade per uno scherzo di cui Giulia è vittima alla nuova puntata de Le Iene, complici diversi operatori vicini all’influencer e lo stesso compagno attuale di lei, Carlo, i quali fanno credere alla giovane che il suo ragazzo abbia contratto una malattia sessualmente trasmissibile per un rapporto extra-fidanzamento con una donna vicina alla De Lellis. Nel momento in cui l’ex di Damante sospetta che il suo ragazzo sia stato a ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo aver fatto parlare a lungo per i tradimenti subiti da Andrea Damante, con cui lei ha poi deciso di chiudere in definitiva buttandosi tra le braccia dell’amico benestante dell’ex storico,GussalliDefa discutere per la reazione avuta al tradimento subito da quest’ultimo. Il tutto accade per unodi cuiè vittima alla nuova puntata de Le, complici diversi operatori vicini all’influencer e lo stesso compagno attuale di lei,, i quali fanno credere alla giovane che il suo ragazzo abbia contratto una malattia sessualmente trasmissibile per un rapporto extra-fidanzamento con una donna vicina alla De. Nel momento in cui l’ex di Damante sospetta che il suo ragazzo sia stato a ...

