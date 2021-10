Giuffredi: “Politano è un giocatore della mia agenzia, ora punta al Mondiale” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano (appena accolto tra i suoi assistiti), ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo. Politano da un paio di giorni è entrato a far parte della nostra agenzia. È un grande piacere, un orgoglio oltre che una piacevole scoperta dal punto di vista umano. Deve puntare al Mondiale, per le sue qualità è un obbligo per riprendersi ciò che ingiustamente gli hanno tolto. Quando si gioca nelle grandi squadre la concorrenza è all’ordine del giorno e non c’è nulla di cui spaventarsi, ma Politano non ha nulla da invidiare a nessuno perché sia nel Napoli che in Nazionale può giocare dato che tecnicamente non è indietro, anzi. Ciò che hanno fatto in passato non lo so, voglio che il percorso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mario, agente tra gli altri di Mario Rui, Di Lorenzo e(appena accolto tra i suoi assistiti), ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo.da un paio di giorni è entrato a far partenostra. È un grande piacere, un orgoglio oltre che una piacevole scoperta dal punto di vista umano. Devere al, per le sue qualità è un obbligo per riprendersi ciò che ingiustamente gli hanno tolto. Quando si gioca nelle grandi squadre la concorrenza è all’ordine del giorno e non c’è nulla di cui spaventarsi, manon ha nulla da invidiare a nessuno perché sia nel Napoli che in Nazionale può giocare dato che tecnicamente non è indietro, anzi. Ciò che hanno fatto in passato non lo so, voglio che il percorso ...

