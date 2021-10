Giro di Lombardia 2021, Vincenzo Nibali sfida i nuovi fenomeni del ciclismo. Obiettivo: una corsa da protagonista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Vincenzo Nibali si presenta con grande ottimismo al Giro di Lombardia 2021, ultima Classica Monumento della stagione in programma sabato 9 ottobre. Lo Squalo ha vinto il Giro di Sicilia (ultima tappa con attacco sull’Etna a una ventina di chilometri dal traguardo, strappando la maglia giallo-rossa ad Alejandro Valverde) la scorsa settimana, poi è parso in forma pimpante tra Giro dell’Emilia e Tre Valli Varesine. La gamba è indubbiamente convincente, supportata come sempre da esperienza e lucidità che hanno caratterizzato la sua carriera. Il siciliano ha conquistato per due volte la Classica delle Foglie Morte: nel 2015 e nel 2017 si impose sul traguardo di Como grazie a due mirabolanti azioni, quest’anno si seguirà invece il percorso invertito (con ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021)si presenta con grande ottimismo aldi, ultima Classica Monumento della stagione in programma sabato 9 ottobre. Lo Squalo ha vinto ildi Sicilia (ultima tappa con attacco sull’Etna a una ventina di chilometri dal traguardo, strappando la maglia giallo-rossa ad Alejandro Valverde) la ssettimana, poi è parso in forma pimpante tradell’Emilia e Tre Valli Varesine. La gamba è indubbiamente convincente, supportata come sempre da esperienza e lucidità che hanno caratterizzato la sua carriera. Il siciliano ha conquistato per due volte la Classica delle Foglie Morte: nel 2015 e nel 2017 si impose sul traguardo di Como grazie a due mirabolanti azioni, quest’anno si seguirà invece il percorso invertito (con ...

Advertising

tribsportblog : Tribuna sportiva: Giro di Lombardia 2021: favoriti - Trudgin : RT @DiegoUlissi: Buon settimo posto per me alla Milano Torino cercando la vittoria con Tadej! Ottima prestazione di squadra che ci fa spera… - DiegoUlissi : Buon settimo posto per me alla Milano Torino cercando la vittoria con Tadej! Ottima prestazione di squadra che ci f… - ValBrembanaWeb : Giro di Lombardia: chiusura temporanea delle strade in Valle Brembana - Giorno_Bergamo : In città arriva il Giro di Lombardia La classica di ciclismo impone divieti -