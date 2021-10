Giovani e droga, il film di Alberto D’Onofrio su Rai 2 (Di giovedì 7 ottobre 2021) : trama, cast, storia vera, streaming Questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, su Rai 2 in prima serata va in onda il film inchiesta Giovani e droga, realizzato da Alberto D’Onofrio. Un racconto fedele e senza filtri della vita di alcuni Giovani tossicodipendenti durante il loro percorso di recupero. Un film forte e mai banale che tocca un tema e una piaga sociale molto attuale e che affligge tanti Giovani come la droga. Il film si basa sulla storia e la vita di 7 Giovani ospiti delle comunità di San Patrignano, della comunità La Torre del gruppo Ceis di Modena e dell’associazione Anglad di Roma. Vediamo insieme la trama, le storie e i personaggi di Giovani e droga, ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) : trama, cast, storia vera, streaming Questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, su Rai 2 in prima serata va in onda ilinchiesta, realizzato da. Un racconto fedele e senza filtri della vita di alcunitossicodipendenti durante il loro percorso di recupero. Unforte e mai banale che tocca un tema e una piaga sociale molto attuale e che affligge tanticome la. Ilsi basa sulla storia e la vita di 7ospiti delle comunità di San Patrignano, della comunità La Torre del gruppo Ceis di Modena e dell’associazione Anglad di Roma. Vediamo insieme la trama, le storie e i personaggi di, ...

