Giovani e Droga’ di Alberto D’Onofrio: «Non racconto tossici zombi, ma storie di persone vere » (Di giovedì 7 ottobre 2021) Andrà in onda su Rai2 in prima serata Giovedì 7 Ottobre ‘Giovani e Droga’ il film inchiesta di Alberto D’Onofrio. Un racconto fedele e senza filtri della vita di 7 Giovani tossicodipendenti ospiti delle comunità di San Patrignano, della comunità La Torre del gruppo Ceis di Modena e dell’associazione Anglad di Roma, durante il loro percorso di recupero. “Non racconto i tossicodipendenti come “zombi” ma come persone che si rendono conto degli errori che hanno fatto e che li hanno portati a vivere momenti drammatici durante la loro vita. persone che ne stanno uscendo e che possono essere di esempio.” Alberto D’Onofrio Al centro delle loro ... Leggi su funweek (Di giovedì 7 ottobre 2021) Andrà in onda su Rai2 in prima serata Giovedì 7 Ottobre ‘il film inchiesta di. Unfedele e senza filtri della vita di 7tossicodipendenti ospiti delle comunità di San Patrignano, della comunità La Torre del gruppo Ceis di Modena e dell’associazione Anglad di Roma, durante il loro percorso di recupero. “Noni tossicodipendenti come “” ma comeche si rendono conto degli errori che hanno fatto e che li hanno portati a vimomenti drammatici durante la loro vita.che ne stanno uscendo e che possono essere di esempio.”Al centro delle loro ...

