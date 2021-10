Giorgio Parisi: "Ecco come mi feci scappare un Premio Nobel da sotto al naso a 25 anni" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi racconta un retroscena della sua straordinaria carriera che risale al 2002. Con un contributo che porta la sua firma pubblicato sul "Corriere della Sera", lo scienziato spiega che a 25 anni ha perso l'occasione di scrivere l'articolo che di fatto sancì poi la nascita della Cromo Dinamica Quantistica: "Non sono mai riuscito a capire se lasciarsi sfuggire un Premio Nobel da sotto il naso a 25 anni sia qualcosa da raccontare con orgoglio o piuttosto uno di quei segreti un po' vergognosi che sarebbe meglio dimenticare. Io propendo per la seconda ipotesi, ma siccome la storia è gustosa, la scrivo lo stesso. Tuttavia bisogna fare uno sforzo per capire il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilper la Fisicaracconta un retroscena della sua straordinaria carriera che risale al 2002. Con un contributo che porta la sua firma pubblicato sul "Corriere della Sera", lo scienziato spiega che a 25ha perso l'occasione di scrivere l'articolo che di fatto sancì poi la nascita della Cromo Dinamica Quantistica: "Non sono mai riuscito a capire se lasciarsi sfuggire undaila 25sia qualcosa da raccontare con orgoglio o piuttosto uno di quei segreti un po' vergognosi che sarebbe meglio dimenticare. Io propendo per la seconda ipotesi, ma sicla storia è gustosa, la scrivo lo stesso. Tuttavia bisogna fare uno sforzo per capire il ...

Advertising

RobertoBurioni : 'Ci sono forti tendenze antiscientifiche: pratiche astrologiche,omeopatiche e antiscientifiche, vedi per esempio i… - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - legenrehumain : RT @RobertoBurioni: Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virol… - _if_you_ever_ : RT @BerterameSimona: Cori da stadio per il #PremioNobel2021 per la fisica Giorgio Parisi. #sapienza #PremioNobel @SapienzaRoma https://t.c… -