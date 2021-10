Giganti da rileggere 3 | Ettore Scola | Sergio Castellitto e il materiale emotivo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Quando un grande artista muore, anche se in età avanzata, ci addolora il rimpianto per la perdita di una vita preziosa, ma anche il rammarico per quello che non ci potrà più regalare in futuro., con questo suo “Il”, ci restituisce un pezzo commovente dell’arte di, un film tratto da una sceneggiatura incompiuta di, Furio Scarpelli e Silvia, “Un drago a forma di nuvola”, e su cui ha lavorato Margaret Mazzantini. Un altro, un nuovo. Una creatura che sopravvive alla scomparsa fisica di un gigante del cinema italiano a cuirende omaggio dandoci l’illusione di una rinascita, di un seme che fiorisce e ci fa sentire meno ...