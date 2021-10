Gideon Levy: 'Israele, sei malato di necrofilia'. Il caso Arad (Di giovedì 7 ottobre 2021) Israele, sei malato di necrofilia. Una malattia grave, soprattutto se attecchisce in un organismo vitale per lo Stato ebraico: l'Idf, le Forze di difesa israeliane. A darne conto è l'icona vivente del ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021), seidi. Una malattia grave, soprattutto se attecchisce in un organismo vitale per lo Stato ebraico: l'Idf, le Forze di difesa israeliane. A darne conto è l'icona vivente del ...

Ultime Notizie dalla rete : Gideon Levy Gideon Levy: 'Israele, sei malato di necrofilia'. Il caso Arad A darne conto è l'icona vivente del giornalismo 'radical' israeliano: Gideon Levy, firma storica di Haaretz. Il 'caso Arad' 'La folle caccia al corpo del navigatore israeliano scomparso Ron Arad - ...

Israele e la mattanza nel 'popolo invisibile' Ad affermarlo, su Haaretz, è una delle icone viventi del giornalismo israeliano: Gideon Levy. 'Alcune leggi sono una macchia sui libri di legge di Israele, e finché non saranno rimosse, Israele non ...

