GFVip, Lulù e i problemi alimentari: Francesca Cipriani rivela cosa accade in bagno (Di giovedì 7 ottobre 2021) I fan del Gf Vip sono preoccupati: Francesca Cipriani ha fatto una confidenza alle altre ragazze della casa. LEGGI ANCHE:– GFVip, “letto gate”: scenata di Lulù nella notte. Jessica è costretta ad intervenire Lulù avrebbe ripetutamente vomitato in bagno dopo aver mangiato. In un video dei tanti momenti che gli inquilini vip trascorrono nella Casa, e che circola anche sui social, Francesca afferma che Lulù ha bisogno di aiuto. https://twitter.com/Myriam Rea/status/1445851029862600713Sembra che anche Andrea, prima di uscire dalla casa, si era accorto che qualcosa non andava in Lulù. Inoltre alcuni utenti sottolineano che visto che nel bagno ci sono le telecamere il Gf dovrebbe intervenire ... Leggi su funweek (Di giovedì 7 ottobre 2021) I fan del Gf Vip sono preoccupati:ha fatto una confidenza alle altre ragazze della casa. LEGGI ANCHE:–, “letto gate”: scenata dinella notte. Jessica è costretta ad intervenireavrebbe ripetutamente vomitato indopo aver mangiato. In un video dei tanti momenti che gli inquilini vip trascorrono nella Casa, e che circola anche sui social,afferma cheha bisogno di aiuto. https://twitter.com/Myriam Rea/status/1445851029862600713Sembra che anche Andrea, prima di uscire dalla casa, si era accorto che qualnon andava in. Inoltre alcuni utenti sottolineano che visto che nelci sono le telecamere il Gf dovrebbe intervenire ...

Advertising

itsmc17 : RT @mrsincoerenza: Sono cose pesanti e la sorella le spiattella così come se fossero la lista della spesa, senza rispettare i tempi di Lulù… - ncldbn : RT @pazzeska6: lulù : io ti conosco manuel: non mi conosci per niente #gfvip - moltomiogenere : cioè neanche dopo aver saputo esplicitamente dei GRANDI problemi di lulù riuscite ad avere un minimo di tatto boh m… - Lizzy92436327 : RT @PattyCastiello: Jessica piena di Lulù ?? #GFVIP - boooonjoour : RT @mrsincoerenza: Sono cose pesanti e la sorella le spiattella così come se fossero la lista della spesa, senza rispettare i tempi di Lulù… -