Gf Vip | Patrizia Mirigliani | mamma di Nicola Pisu | contro Manila Nazzaro | ecco cosa è successo

(Di giovedì 7 ottobre 2021)è una ex Miss Italia: la sua incoronazione risale al 1999 e all’interno del GF Vip ha ritrovato, figlio dell’organizzatrice del grande concorso,. Il gieffino ultimamente ha legato molto con Soleil, tanto da iniziare a provare qualper la ex corteggiatrice di Uomini & Donne. Proprio qui è intervenuta...

Nicola Pisu non molla ! Dopo essersi confrontato con Davide Silvestri nella Casa del Grande Fratello, il figlio diMirigliani ha chiesto dei consigli ad Alex Belli per riuscire a conquistare Soleil Sorge . Nicola Pisu cotto di Soleil Sorge, i consigli di Alex Belli Nicola sembra essere ......Ieri sera il mondo dei social si è accorto di una cosa accaduta nella casa del Grande Fratello... Infatti, sembra che Alex Belli abbia dato un consiglio al figlio diMirigliani: " Ha detto ...Manila Nazzaro è stata bacchettata da Patrizia Mirigliani, ma per quale motivo? C'entra il figlio Nicola Pisu!Lorenzo Amoruso risponde alla frecciatina di Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro: ecco le dichiarazioni del calciatore.