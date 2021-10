GF Vip, papà Bortuzzo: «Manuel ha avuto un'infezione» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Franco Bortuzzo, papà di Manuel, ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute del figlio. Nei giorni scorsi, il «Vippone» ha avuto la febbre alta, ma la situazione è rientrata: ha avuto un'infezione che è stata curata con una cura antibiotica. GF Vip: il papà di Bortuzzo fa chiarezza sulle condizioni di Manuel Concorrente molto apprezzato del GF Vip, Manuel Bortuzzo ha avuto qualche problema di salute. Nei giorni scorsi, ha avuto la febbre alta e la produzione gli ha messo a disposizione una stanza privata, senza telecamere, dove poter riposare. A distanza di qualche ora, Manuel è tornato a stare bene e il padre Franco ha tranquillizzato i fan ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Francodi, ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute del figlio. Nei giorni scorsi, il «Vippone» hala febbre alta, ma la situazione è rientrata: haun'che è stata curata con una cura antibiotica. GF Vip: ildifa chiarezza sulle condizioni diConcorrente molto apprezzato del GF Vip,haqualche problema di salute. Nei giorni scorsi, hala febbre alta e la produzione gli ha messo a disposizione una stanza privata, senza telecamere, dove poter riposare. A distanza di qualche ora,è tornato a stare bene e il padre Franco ha tranquillizzato i fan ...

