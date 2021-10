GF Vip | Manuel cerca di baciare Soleil?

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Episodio a sorpresa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante un momento di gioco,ha confessato di aver sentito il desiderio di. La distanza tra l’ex nuotatore e Lulù sembra ormai essere incolmabile: la prima coppia di questa edizione è già naufragata? La distanza traBortuzzo e Lulù sembra essere sempre più grande al GF Vip. Dopo il confronto delle scorse ore, nel quale l’ex nuotatore ha fatto capire alla principessa Selassié che per loro sarà difficile avere un futuro fuori dal reality, permangono diversi dubbi sul loro rapporto: le attenzioni di Lulù nei confronti disono state eccessive e hanno finito col frenare le intenzioni dell’ex nuotatore? Oggi, poi, nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato un episodio molto curioso che ha visto come ...

Protagonista indiscusso dell'edizione in corso del Grande FratelloBortuzzo, il giovane triestino 22enne, costretto su una sedia a rotelle dopo una sparatoria, dal primo giorno non smette di far parlare di sè. Proprio nelle scorse ore, il ragazzo si è ...Il nuotatore ha aggiunto anche di non voler avere alcuna storia sotto le telecamere del Grande Fratello: Lulù capirà il suo disagio? Dal discorso diad aldo si evince chenon ...Protagonista indiscusso dell'edizione in corso del Grande Fratello Vip è Manuel Bortuzzo, il giovane triestino 22enne, costretto su una sedia a rotelle dopo una sparatoria, dal ...Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip Intervistato dal portale di Fanpage, il papà di Manuel, Franco Bortuzzo, ha parlato a lungo dell'avventura televisiva del figlio, dei suoi problemi di sal ...