Gf Vip | Insulti Degli Autori | Le Scuse Della Produzione!

Dopo il brutto episodio che ha coinvolto la regia del Grande Fratello Vip qualche giorno fa, arrivano le Scuse da parte di Endemol Italia. La Casa di produzione del reality ha parlato di frasi inopportune e ingiustificabili puntualizzando che, le stesse, non fossero rivolte ai concorrenti. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Gaffe dalla regia del Gf Vip: interviene la produzione Nelle ultime ore, la Endemol Shine Italy S. P. A. ha chiesto scusa per lo scivolone Degli Autori del Gf Vip avvenuto nei giorni scorsi. Ricordiamo che in regia, qualche giorno fa, non si sono accorti di avere l'audio acceso e sono volati Insulti probabilmente indirizzati ai Vipponi. Una gaffe udita da una parte dei concorrenti che, al momento del fatto, si trovavano in giardino. I gieffini hanno fatto finta di nulla, forse per capire sino ...

