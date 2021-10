Gf VIP: il sogno erotico di Miriana Trevisan «Sophie mi mordeva mentre Aldo, Gianmaria, Nicola e Samy…» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Miriana Trevisan fa una confessione inaspettata nella notte: la concorrente del Gf VIP ha rivelato, senza troppe censure, di aver fatto un sogno erotico in cui erano protagonisti oltre lei e Sophie Codegoni molti uomini della casa, tra cui Gianmaria, Nicola, Samy e Aldo Montano. Scopriamo tutti gli inaspettati dettagli! Leggi anche: Gf Vip 5, flirt tra Andrea... Leggi su donnapop (Di giovedì 7 ottobre 2021)fa una confessione inaspettata nella notte: la concorrente del Gf VIP ha rivelato, senza troppe censure, di aver fatto unin cui erano protagonisti oltre lei eCodegoni molti uomini della casa, tra cui, Samy eMontano. Scopriamo tutti gli inaspettati dettagli! Leggi anche: Gf Vip 5, flirt tra Andrea...

Advertising

infoitcultura : Miriana Trevisan al GF VIP: 'Ho fatto un sogno erotico'/ 'C'erano uomini, donne e…' - erika04328227 : @singvlarity___ ha ok comunque sono molto felice per te che sei riuscita, mi piacerebbe molto andarci anche io un… - soperotonin : il vip 450? sogno o son desto vabba - Barby_VIP : @YoonHwaJin Nemmeno io, me lo sogno pure di notte ahaha - Affaritaliani : Elisabetta Gregoraci al maneggio: trasparenze e lato B da sogno. Foto Vip -