GF Vip | Francesca Cipriani rivela il segreto di Lulù Salassié | “Dopo mangiato va a vomitare”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Giornogiorno, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip emergono sempre più le fragilità di. Oltre alla vera e propria ossessione e alla gelosia morbosa nei confronti di Manuel Bortuzzo, che considera il suo fidanzato (anche se si tratta di un pensiero unilaterale, visto che lui non la incoraggia in nessun modo), ora emergono anche i presunti problemi alimentari della ventenne di origini etiopi. Sophie Codegoniin che rapporti è con Maria De Filippi Nella Casa del Grande Fratello Vip, l'ex tronista ha confessato tra le righe che non è finita affatto bene GF Vip 6, i problemi alimentari diA far presente che...