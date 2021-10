GF Vip, arriva la tregua tra Soleil Sorge e Lulù Salassié: le reazioni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rinnovato Gf vip torna a sorprendere in queste ore, per quello che sembra essere un avvicinamento pacifico tra le nemiche girate nel reality, Soleil Sorge e Lucrezia Hailé Sélassié. Le due protagoniste del gioco, dopo essersi dichiarate guerra in seguito alle recenti accuse di razzismo mosse dalla principessa etiope con le due sorelle ed altri gieffini nel gioco, si sono concesse una “tregua”. In sala trucco Soleil ha cominciato a dispensare alla sedicente regale dei consigli e trucchi in generale, anche di seduzione, con riferimenti ai problemi di coppia che quest’ultima ha con il conoscente intimo Manuel Bortuzzo nel gioco. L’avvicinamento si è, poi, concluso con un abbraccio tra le due, ma il tutto ora non convince del tutto e fa discutere, tra le opinioni più disparate dell’occhio pubblico. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rinnovato Gf vip torna a sorprendere in queste ore, per quello che sembra essere un avvicinamento pacifico tra le nemiche girate nel reality,e Lucrezia Hailé Sélassié. Le due protagoniste del gioco, dopo essersi dichiarate guerra in seguito alle recenti accuse di razzismo mosse dalla principessa etiope con le due sorelle ed altri gieffini nel gioco, si sono concesse una “”. In sala truccoha cominciato a dispensare alla sedicente regale dei consigli e trucchi in generale, anche di seduzione, con riferimenti ai problemi di coppia che quest’ultima ha con il conoscente intimo Manuel Bortuzzo nel gioco. L’avvicinamento si è, poi, concluso con un abbraccio tra le due, ma il tutto ora non convince del tutto e fa discutere, tra le opinioni più disparate dell’occhio pubblico. ...

