GF Vip, anche la regia perde la pazienza con Lulù: “Maleducata!” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mentre non si placano le critiche per la sua gelosia morbosa nei confronti di Manuel Bortuzzo e le polemiche dopo le dichiarazioni di Francesca Cipriani secondo cui dopo mangiato va in bagno a vomitare, la principessa etiope Lulù Salassié è finita nel mirino del pubblico anche per un comportamento che non è affatto piaciuto, tanto che le è valso un aspro rimprovero da parte degli autori in regia. Francesca Cipriani su Lulù: “Dopo mangiato va a vomitare” La show-girl ha sollevato il velo sui disturbi alimentari della principessa, che a quanto pare ha molte fragilità GF Vip 6, Lulù Salassié fuma imperterrita in Casa Com’è giusto che sia, anche a norma di legge, i concorrenti della ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mentre non si placano le critiche per la sua gelosia morbosa nei confronti di Manuel Bortuzzo e le polemiche dopo le dichiarazioni di Francesca Cipriani secondo cui dopo mangiato va in bagno a vomitare, la principessa etiopeSalassié è finita nel mirino del pubblicoper un comportamento che non è affatto piaciuto, tanto che le è valso un aspro rimprovero da parte degli autori in. Francesca Cipriani su: “Dopo mangiato va a vomitare” La show-girl ha sollevato il velo sui disturbi alimentari della principessa, che a quanto pare ha molte fragilità GF Vip 6,Salassié fuma imperterrita in Casa Com’è giusto che sia,a norma di legge, i concorrenti della ...

Advertising

fattoquotidiano : Pandora papers, anche Mancini e Vialli tra i vip italiani con capitali offshore: nel 2009 il ct voleva aderire allo… - fanpage : Nell’elenco almeno 35 capi di Stato, 300 politici, criminali, vip e sportivi. E ci sono anche alcuni italiani… - fattoquotidiano : Nei Pandora papers i tesori offshore di centinaia di politici e vip: dal Blair al premier ceco fino a Shakira. E c’… - JackBalle4 : RT @fattoquotidiano: Pandora papers, anche Mancini e Vialli tra i vip italiani con capitali offshore: nel 2009 il ct voleva aderire allo sc… - discordoconme : @andr900 E tocca anche ricordare, a te in primis, che non era 'bibitaro', era steward in tribuna VIP, praticamente… -