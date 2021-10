Gf Vip 6 | Lulù Selassié risponde male alla sorella Jessica | il web chiede che diventino concorrenti singole

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il comportamento dinei confronti dellasta facendo molto discutere il web. In molti hanno infatti notato che Lucrezia si rivolge spesso in maniera sgarbata verso la. A far chiacchierare, in particolare, sono stati due video in cui appaiono le sorelle mentre si confrontano e la più piccola, cioè, non perde occasione per accusaredi non ascoltarla. “Guardami a me, cosa stai guardando là?“, ha sbottatondopiù attenzione. Ada tanto fastidiosolo per un motivo: dice la verità. La verità, in questo caso, a lei non piace e che lo dica proprio suale sta ancora ...