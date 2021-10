Germania, produzione industriale in calo oltre le attese ad agosto (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – produzione tedesca in netto calo ad agosto. Secondo l’Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento del 4% su base mensile, dopo il +1,3% di luglio (dato rivisto da un preliminare di +1%). Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti, che avevano previsto una diminuzione dello 0,4%. Su base annua si evidenzia una crescita dell’1,7%, dal +6% precedente. Rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell’imposizione delle restrizioni a causa della pandemia, la produzione a luglio 2021 è stata inferiore del 9% (dato corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario). Il dato che esclude l’energia e le costruzioni registra un calo del 4,7%. La produzione di energia è salita del 4,1%, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) –tedesca in nettoad. Secondo l’Ufficio di statistica tedesco Destatis, laha evidenziato un decremento del 4% su base mensile, dopo il +1,3% di luglio (dato rivisto da un preliminare di +1%). Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti, che avevano previsto una diminuzione dello 0,4%. Su base annua si evidenzia una crescita dell’1,7%, dal +6% precedente. Rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell’imposizione delle restrizioni a causa della pandemia, laa luglio 2021 è stata inferiore del 9% (dato corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario). Il dato che esclude l’energia e le costruzioni registra undel 4,7%. Ladi energia è salita del 4,1%, ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania produzione Germania, produzione industriale in calo oltre le attese ad agosto Rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell'imposizione delle restrizioni a causa della pandemia, la produzione a luglio 2021 è stata inferiore del 9% (dato corretto per la stagionalità e gli ...

Appuntamenti macroeconomici del 7 ottobre 2021 Giovedì 07/10/2021 07:00 Giappone : Leading indicator (preced. 104,1 punti) 08:00 Germania : Produzione industriale, mensile (atteso - 0,4%; preced. 1,3%) 08:45 Francia : Bilancia commerciale (preced. - 7 Mld Euro) 08:45 Francia : Partite correnti (preced. - 3,5 Mld Euro) 10:00 ...

Germania, produzione industriale in calo oltre le attese ad agosto Teleborsa Germania: crolla ad agosto la produzione industriale -4% L'Ufficio di Statistica Destatis ha indicato una variazione negativa del 4% ad agosto rispetto al mese precedente.

