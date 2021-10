Georgette Polizzi gravidanza, parla Davide Tresse: “Sono sbiancato quando…” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Georgette Polizzi incinta. Il marito Davide Tresse: “Sono sbiancato quando abbiamo annunciato il sesso di nostra figlia” Georgette Polizzi e Davide Tresse dopo le nozze Sono prontissimi a diventare mamma e papà. I due ex protagonisti del reality estivo Temptation Island Sono stati ospiti di una nuova puntata del programma Trends & Celebrities trasmesso su RTL 102.5 News e condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il modello e influencer Davide ha rotto il silenzio sulla gravidanza della sua amata, svelando un retroscena: “Quando abbiamo annunciato il sesso di nostra figlia io ero vestito completamente di bianco e Sono ... Leggi su cityroma (Di giovedì 7 ottobre 2021)incinta. Il marito: “quando abbiamo annunciato il sesso di nostra figlia”dopo le nozzeprontissimi a diventare mamma e papà. I due ex protagonisti del reality estivo Temptation Islandstati ospiti di una nuova puntata del programma Trends & Celebrities trasmesso su RTL 102.5 News e condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il modello e influencerha rotto il silenzio sulladella sua amata, svelando un retroscena: “Quando abbiamo annunciato il sesso di nostra figlia io ero vestito completamente di bianco e...

BlogUomini : Georgette Polizzi e Davide Tresse diventeranno genitori, la felicità della scoperta. - zazoomblog : Temptation Island Georgette Polizzi svela come ha scoperto di essere incinta (e come ha reagito Davide Tresse) -… - IsaeChia : #TemptationIsland, Georgette Polizzi svela come ha scoperto di essere incinta (e come ha reagito Davide Tresse) La… - ANNAQuercia : Storie Italiane, Georgette Polizzi: “Ho subito abusi dal marito di mia madre”. Eleonora Daniele non trattiene le la… -