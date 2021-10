Futsal | serie A Femminile | le ragazze del Falconara in campo contro la violenza sulle donne

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Domenica scatta il massimo campionato, le marchigiane lanceranno un video prima della gara casalingail Padova per sensibilizzare tifosi e non sul tema con la campagna sociale 'Libere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Futsal serie

Today.it

Domenica scatta il massimo campionato, le marchigiane lanceranno un video prima della gara casalinga contro il Padova per sensibilizzare tifosi e non sul tema con la campagna sociale 'Libere ...UnaA che si presenta, come detto da tutti gli addetti ai lavori, tra la più competitive e ... Diretta streaming del match suTv Area comunicazione -Communication. Redazione G.Domenica scatta il massimo campionato, le marchigiane lanceranno un video prima della gara casalinga contro il Padova per sensibilizzare tifosi e non sul tema con la campagna sociale "Libere di..." ...L’Asd Gagliole Futsal è pronta a disputare il campionato di serie D regionale di calcetto. La squadra, inserita nel girone D, giocherà le gare casalinghe al palasport delle Calvie, a Camerino, in atte ...