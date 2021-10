Fuga da Kabul con milioni di dollari: gli Usa indagano sull'ex presidente Ghani (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si attaccherà sicuramente a un particolare sbagliato per smentire la sua Fuga dal paese, per scamparla liscia nonostante abbia lasciato la barca in tempesta. Vedremo come andrà a finire. L'ispettore ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si attaccherà sicuramente a un particolare sbagliato per smentire la suadal paese, per scamparla liscia nonostante abbia lasciato la barca in tempesta. Vedremo come andrà a finire. L'ispettore ...

Advertising

globalistIT : - EmergencySesto : RT @radiopopmilano: Le città afghane, sotto i talebani, hanno preso un’altra conformazione. Migliaia di sfollati, in fuga dalle violenze, o… - CarloSupertramp : RT @radiopopmilano: Le città afghane, sotto i talebani, hanno preso un’altra conformazione. Migliaia di sfollati, in fuga dalle violenze, o… - simonettaplt : RT @radiopopmilano: Le città afghane, sotto i talebani, hanno preso un’altra conformazione. Migliaia di sfollati, in fuga dalle violenze, o… - radiopopmilano : Le città afghane, sotto i talebani, hanno preso un’altra conformazione. Migliaia di sfollati, in fuga dalle violenz… -