Frecciarossa deragliato a Lodi, la Procura ha chiuso le indagini per 15 indagati e le società Alstom Ferroviaria e Rfi (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Procura di Lodi ha chiuso le indagini per l’incidente ferroviario del Frecciarossa 1000 diretto da Milano a Salerno che il 6 febbraio 2020 è deragliato a Ospedaletto Lodigiano, causando la morte di due macchinisti e il ferimento di dieci. L’avviso di conclusione indagini è stato notificato a 15 indagati e alle società Rete Ferroviaria Italiana e Alstom Ferroviaria. Tra loro ci sono anche Maurizio Gentile, ex amministratore delegato di Rfi, e Michele Viale, presidente e amministratore delegato di Alstom. I reati contestati dal Procuratore della Repubblica Domenico Chiaro e dal pm Giulia Aragno sono disastro colposo e omicidio colposo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladihaleper l’incidente ferroviario del1000 diretto da Milano a Salerno che il 6 febbraio 2020 èa Ospedalettogiano, causando la morte di due macchinisti e il ferimento di dieci. L’avviso di conclusioneè stato notificato a 15e alleReteItaliana e. Tra loro ci sono anche Maurizio Gentile, ex amministratore delegato di Rfi, e Michele Viale, presidente e amministratore delegato di. I reati contestati daltore della Repubblica Domenico Chiaro e dal pm Giulia Aragno sono disastro colposo e omicidio colposo ...

Advertising

SkyTG24 : Frecciarossa deragliato a Lodi, chiuse le indagini per 15 persone - fattoquotidiano : Frecciarossa deragliato a Lodi, la Procura ha chiuso le indagini per 15 indagati e le società Alstom Ferroviaria e… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Frecciarossa deragliato a Lodi, chiuse le indagini per 15 persone - dukana2 : RT @dukana2: Chiuse le indagini sul Frecciarossa deragliato: in 15 verso il processo in #Lombardia - dukana2 : Chiuse le indagini sul Frecciarossa deragliato: in 15 verso il processo in #Lombardia -